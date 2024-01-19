В Паневежисе запрещено использование здания театра им. Ю.Милтиниса

Ситуация оказалась интереснее, чем представлено на сайте театра. Якобы в связи с обновлением систем безопасности с февраля театр не будет работать в здании, на деле, зданием нельзя было пользоваться уже с мая 2023 года. Пока репетиции проходят, кассы работают, собирается полный зал зрителей.
"Мы установили недочеты и ждем ответа, когда их устранят. Тогда мы сможем оценить, безопасно ли там находиться людям", – сказал глава отдела присмотра за безопасностью Данас Битинас.
Глава театра категорически отказался общаться с журналистами, с ними беседовал его заместитель. По его словам, сейчас в здании работают рабочие, репетиции проходят в другом месте.
"Мы договорились, что нам разрешат работать, пока поэтапно будут проводить работы", – сказал Донатас Петраковас.
Битинас сказал, что никаких переговоров не было, никакие исключения никто не делал, работать в здании нельзя.
"Ведется административное расследование в связи с невыполнением требований. Мы знаем о нарушениях и расследуем их", – заметил он.
Недочеты в сфере пожарной безопасности были установлены в 2021 году.
"Только проектирование, оценка проекта, составление смет. Мы рады, что все это сделали за год. А еще и конкурс закупок, поиск подрядчика. Мы считаем, что это самый короткий срок", – сказал Петраковас.
Администрация театра утверждает, что здание безопасное, кроме того, принимают дополнительные меры – появилось больше огнетушителей, больше людей, указывающих путь эвакуации. Меры приняли и специалисты - ведется расследование, возможно принятие решений.
Несмотря на это, администрация театра повторяет - рабочие работают поэтапно, все здание не закрывают. "До 1 февраля мы выполняем обязательства в рамках репертуара, потом перебираемся в другое здание", – сказал Петраковас.
В построенном больше 50 лет назад театре устанавливают новейшую систему пожарной безопасности. Ее установка обойдется в 700 000 евро, работы будут завершены летом.