В Паневежисе появится надувной футбольный манеж

Как указывает муниципалитет, строительные работы уже ведутся – завершен монтаж сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и отопления, ведутся работы по благоустройству территории, завершается строительство административного здания.

Позже будет уложено синтетическое покрытие, на котором будет возведен надувной манеж высотой 22 метра. Здесь будут оборудованы все необходимые помещения для футболистов и их тренеров: раздевалки с душевыми, туалеты, медицинский кабинет и другие помещения. Манеж также будет полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.