В Паневежисе появится надувной футбольный манеж

Как указывает муниципалитет, строительные работы уже ведутся – завершен монтаж сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и отопления, ведутся работы по благоустройству территории, завершается строительство административного здания.
Позже будет уложено синтетическое покрытие, на котором будет возведен надувной манеж высотой 22 метра. Здесь будут оборудованы все необходимые помещения для футболистов и их тренеров: раздевалки с душевыми, туалеты, медицинский кабинет и другие помещения. Манеж также будет полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.
По информации муниципалитета, на новом манеже планируется организовывать регулярные бесплатные футбольные тренировки для воспитанников детских садов, а также дважды в год – детские футбольные лагеря для всех желающих детей города. Правда, заниматься на манеже в свободное от тренировок время смогут и жители города.
Проект реализует компания Sversa, которая выиграла тендер. Строительство манежа финансируется Фондом поддержки спорта, Министерством образования, науки и спорта и городским бюджетом.