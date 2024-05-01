В Паневежисе открыт памятник актеру Донатасу Банионису

Скульптура изображает актера, идущего в театр. Она находится под окнами бывшей гримерной Баниониса, среди деревьев, которые сажали сами актеры после того как был построен театр. За скульптурой находится постамент - пройденный актером путь, на котором можно прочитать названия фильмов и спектаклей, в которых он играл.

"Надписи неяркие, что-то сохраняется, что-то стирается из памяти, – представил свою идею скульптор Клаудиюс Пудимас. – Я хотел изобразить Баниониса как человека, актера, который, задумавшись, погрузившись в себя, идет в театр".

Скульптура была создана на пожертвования компаний и отдельных лиц. В скульптуре спрятано имя жены Баниониса Онуте.