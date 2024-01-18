В Паневежисе из-за зимней погоды некоторым жителям сложно передвигаться по городу: проблема известна не первый год

 
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Živilės Večiorkutės, JP skaitytojos nuotr.
Živilės Večiorkutės, JP skaitytojos nuotr.
В редакцию портала jp.lt обратилась читатель Гинтаре, которая пожаловалась на плохую уборку снега. Женщина передвигается на инвалидной коляске. Она хотела добраться до одной из компаний на улице Республикос, но, как оказалось, снег с тротуара сброшен на пандус для инвалидов.

"Больше всего удивило, что так сделано со всех сторон, таких пандусов около здания несколько. Как быть инвалидам? Как заехать на коляске?", – вопрошала женщина.

За уборку снега в этом месте отвечает компания Panevėžio specialus autotransportas. Пресс-секретарь компании Юстина Индулите заверила, что их работнику уже сообщили о ситуации.

Živilės Večiorkutės, JP skaitytojos nuotr.

"Работники, которые работали на этом участке, были информированы, что у этого здания надо убирать снег так, чтобы не засыпать въезды на пандусы. Этот участок в тот же день должны были расчистить. Компания Panevėžio specialus autotransportas приносит жителям извинения за доставленные неудобства", – сказала Индулите.

Глава Союза инвалидов Панавежского края Йонас Думша сказал, что эта проблема известна на протяжении ряда лет.

Živilės Večiorkutės, JP skaitytojos nuotr.

"К сожалению, такое фиксируется во всем городе. Закапывают не только пандусы, не чистят и стоянки для машин. Например, я был в Нямунской поликлинике – площадка нечищенная, проехать на инвалидной коляске очень сложно. Хотелось бы, чтобы люди, которые убирают снег, понимали, для чего это нужно. Может, провести для них курсы", – сказал Думша.

Он сказал, что еще больше проблем в кварталах частных домов.

"В городе тротуары еще как-то чистят, а вот в районе Рожинас, где частные дома, ситуация космическая. Правда, хочу похвалить водителя одного трактора, который убирает снег. Несколько дней назад мы ездили на кладбище на ул. Рамигалос, где я видел, как водитель сначала убрал снег с помощью трактора, а потом водитель вышел и вручную прочистил проход на кладбище. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше", – сказал Думша.

Živilės Večiorkutės, JP skaitytojos nuotr.
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