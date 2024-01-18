В Паневежисе из-за зимней погоды некоторым жителям сложно передвигаться по городу: проблема известна не первый год

"Больше всего удивило, что так сделано со всех сторон, таких пандусов около здания несколько. Как быть инвалидам? Как заехать на коляске?", – вопрошала женщина.

За уборку снега в этом месте отвечает компания Panevėžio specialus autotransportas. Пресс-секретарь компании Юстина Индулите заверила, что их работнику уже сообщили о ситуации.

"Работники, которые работали на этом участке, были информированы, что у этого здания надо убирать снег так, чтобы не засыпать въезды на пандусы. Этот участок в тот же день должны были расчистить. Компания Panevėžio specialus autotransportas приносит жителям извинения за доставленные неудобства", – сказала Индулите.

Глава Союза инвалидов Панавежского края Йонас Думша сказал, что эта проблема известна на протяжении ряда лет.