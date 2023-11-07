В память о жертвах террористов "Хамас" в центре Вильнюса – инсталляция

К воздушным шарам прикреплены и фотографии некоторых людей, а на экранах у реки показывают видео, которые прислали близкие пропавших.

"Сегодня ровно месяц с того дня как в Израиле были похищены 242 мирных жителя, в их числе дети, младенцы, мужчины, женщины, пожилые люди. Эта инсталляция представляет людей разных возрастных групп: коляски – детей, стулья – мужчин и женщин, инвалидные коляски – пожилых людей", – сказала одна из организаторов акции Лиана Ягнятински.

"Мы очень надеемся, что они вернуться к своим близким", – прибавила она.

Напомним, что 7 октября террористы "Хамас" ворвались на территорию Израиля и убили минимум 1400 человек, почти 250 взяли в заложники. В ответ Израиль начал бомбить Сектор Газа, проводит и наземные операции.

По словам Ягнятински, цель акции – выразить солидарность с близкими похищенных людей.

К акции присоединилась Вильнюсская община евреев и израильская компания Wix, у которой есть филиал в Вильнюсе.