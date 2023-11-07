В память о жертвах террористов "Хамас" в центре Вильнюса – инсталляция

К воздушным шарам прикреплены и фотографии некоторых людей, а на экранах у реки показывают видео, которые прислали близкие пропавших.
"Сегодня ровно месяц с того дня как в Израиле были похищены 242 мирных жителя, в их числе дети, младенцы, мужчины, женщины, пожилые люди. Эта инсталляция представляет людей разных возрастных групп: коляски – детей, стулья – мужчин и женщин, инвалидные коляски – пожилых людей", – сказала одна из организаторов акции Лиана Ягнятински.
"Мы очень надеемся, что они вернуться к своим близким", – прибавила она.
Напомним, что 7 октября террористы "Хамас" ворвались на территорию Израиля и убили минимум 1400 человек, почти 250 взяли в заложники. В ответ Израиль начал бомбить Сектор Газа, проводит и наземные операции.
По словам Ягнятински, цель акции – выразить солидарность с близкими похищенных людей.
К акции присоединилась Вильнюсская община евреев и израильская компания Wix, у которой есть филиал в Вильнюсе.
"Наша цель – не дать забыть о том, что люди до сих пор находятся в каких-то подвалах, мы требуем их немедленного освобождения", – сказал глава общины Александр Чернов.
"Мы молимся за то, чтобы они вернулись домой", – прибавил он.
Приехавшая на несколько недель по работе в Литву 31-летняя израильтянка Ярден Виницки сказала, что выпад, который произошел месяц назад был очень болезненным.
"Каждая их минута в плену очень болезненна. Мы не знаем, кормят ли их, могут ли они умыться, не знаем, разрешают ли детям плакать или играть", – сказала она, заметив, что самое малое, что может сделать общество - это проведение подобных акций в поддержку близких похищенных людей.
В акции принимала участие и посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг Сильверстейн.
Она сказала, что похищенных людей должны немедленно отпустить, а весь мир понять, что война идет против "Хамас", а не жителей Палестины.