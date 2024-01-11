В Палангу приплыл редкий гость из Швеции – тонкоклювая кайра

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Laibasnapis narūnėlis Sauliaus Tamulio nuotr.
Laibasnapis narūnėlis Sauliaus Tamulio nuotr.
Жители Паланги зафиксировали редкую в Литве птицу, которую часто называют "пингвином". Эта птица на самом деле внешне напоминает пингвина, но не является его родственницей. Речь идет о тонкоклювой кайре.

Читатель портала Саулюс Тамулис сфотографировал птицу, которая отдыхала на камнях у пирса.

Laibasnapis narūnėlis Sauliaus Tamulio nuotr.

Кайры в Литве - редкие гости, эти птицы часто попадают в сети или в нефтяные пятна.

В декабре 2023 года одну птицу этого вида спасала команда Института планирования и исследований взморья. Птица, которую заметили люди, была перепачкана нефтью. Команда нашла ее около острова Готланд, недалеко от берегов Швеции.

"Нам удалось поймать птицу, вымыть ее перья. От нефти перья на груди и на крыльях птицы слиплись и не сохраняли воздушный слой между телом и водой птицы. Без такой защиты вода достигает кожи животного. Чтобы поддержать температуру тела, у птицы активируется обмен веществ, но из-за слипшихся перьев птица не может хорошо держаться на воде и охотиться", – писали специалисты института. К сожалению, жизнь кайры им спасти не удалось.

Laibasnapis narūnėlis PTPI nuotr.
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