В Палангу приплыл редкий гость из Швеции – тонкоклювая кайра

В декабре 2023 года одну птицу этого вида спасала команда Института планирования и исследований взморья. Птица, которую заметили люди, была перепачкана нефтью. Команда нашла ее около острова Готланд, недалеко от берегов Швеции.

"Нам удалось поймать птицу, вымыть ее перья. От нефти перья на груди и на крыльях птицы слиплись и не сохраняли воздушный слой между телом и водой птицы. Без такой защиты вода достигает кожи животного. Чтобы поддержать температуру тела, у птицы активируется обмен веществ, но из-за слипшихся перьев птица не может хорошо держаться на воде и охотиться", – писали специалисты института. К сожалению, жизнь кайры им спасти не удалось.