В Палангском аэропорту скончался мужчина: рассказ очевидца

„28 марта в палангском аэропорту произошла трагедия, во время которой реакция работников аэропорта была медленной и запоздалой, было видно, что они не знали, что делать.

В 10.40 ч. совершил посадку самолет из Станстеда (Лондон), пассажиров было много, в их числе пара пожилых людей. В аэропорту около паспортного контроля пожилому мужчине стало плохо, он упал, работники аэропорта не спешили на помощь и не выясняли в чем дело. Никто не обращал внимания. Пожилой человек пытался встать, но у него ничего не получалось. Рядом были работники аэропорта и пограничники.