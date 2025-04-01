В Палангском аэропорту скончался мужчина: рассказ очевидца

В редакцию Delfi обратилась читатель и рассказала о происшествии.
„28 марта в палангском аэропорту произошла трагедия, во время которой реакция работников аэропорта была медленной и запоздалой, было видно, что они не знали, что делать.
В 10.40 ч. совершил посадку самолет из Станстеда (Лондон), пассажиров было много, в их числе пара пожилых людей. В аэропорту около паспортного контроля пожилому мужчине стало плохо, он упал, работники аэропорта не спешили на помощь и не выясняли в чем дело. Никто не обращал внимания. Пожилой человек пытался встать, но у него ничего не получалось. Рядом были работники аэропорта и пограничники.
Спустя какое-то время подошла работница с женщиной, сопровождавшей пожилого человека, подняла его, пыталась вывести из помещения. Однако около двери пожилой мужчина снова упал“, – рассказала очевидец.
По ее словам, работников аэропорта рядом было много, но они не знали, что делать.
„Лицо пожилого человека стало синеть, я начала кричать, чтобы скорее освободили грудную клетку и делали массаж сердца, до приезда скорой. Они начали это делать“, – рассказала женщина
„Почему я пишу об этом? Я думаю, что работники аэропорта должны быть обучены оказанию первой помощи, должны уметь пользоваться дефибриллятором. Специалисты паспортного контроля в первую очередь должны уметь оказывать первую помощь.
Я не знаю, чем закончилась история, выжил ли мужчина, но все видели, что помощь начали оказывать слишком поздно. Хочется говорить об этом, чтобы в будущем такое не повторилось. В аэропорту, где собирается столько людей, работники обязаны уметь оказывать первую помощь. А тут казалось, что они не знают, что делать“, – сказала очевидец.
Департамент полиции сообщал, что 28 марта, в 13.16 ч., в Палангском аэропорту скончался мужчина 1961 г.р.
„Во-первых, мы хотим выразить наши соболезнования близким скончавшегося.
Подробно комментировать эту ситуацию не можем, однако хотим напомнить, что во всех аэропортах есть дефибрилляторы и их используют по рекомендациям врача, оперативных работников терминала периодически отправляют на обновление знаний по оказанию первой помощи. Первая помощь была оказана и в этом случае.
Работники Палангского аэропорта сделали все необходимое, чтобы как можно скорее оказать помощь пассажиру, чтобы о как можно скорее прошел паспортный контроль“, – было сказано в комментарии аэропорта.
Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что все было сделано быстро и оперативно.
„Наши работники зафиксировали инцидент в терминале и сразу же вызвали скорую, затем вместе с пограничниками стали оказывать пассажиру необходимую помощь, все время консультировались с врачами, врачи скорой приехали в аэропорт через 5-6 минут – позже врачи переняли пациента“, – указал он.