В Паланге туристы платят не только за отдых, но и оплачивают штрафы: десяткам соотечественников приходится опустошать карманы

Туристы, встреченные Delfi в центре Паланги, обычно говорят, что тратят до 60 евро в сутки с проживанием, питанием и развлечениями в Паланге. „Ночь на двоих стоит 50 евро, это 25 на человека. Питание - утром банан, творог, на обед еще какие-нибудь мелочи из магазина, вечером идем в кафе. Цены нормальные, как и в других городах. За 20 евро человек действительно может поесть. Таким образом и получается 50-60 евро на человека“, — говорит Доната из Каунаса. „Мы платим 200 евро за ночь за семью из четырех человек: двое взрослых и двое детей. Мы всегда едим дома, если только дети не захотят каки-то вкусностей“, — говорит Алина из Паневежиса.