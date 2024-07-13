В Паланге туристы платят не только за отдых, но и оплачивают штрафы: десяткам соотечественников приходится опустошать карманы

Ошибка, заставляющая опустошить карманы: штрафы - не единицам, а десяткам нарушителей
В пятницу вечером улица Басанавичюса в Паланге заполнена людьми, и в начале улицы помощники полиции уже выписывают штрафы правонарушителям. Как известно, по этой улице велосипедист должен слезть с велосипеда и вести велосипед рядом, езда на нем строго запрещена. Дорожные знаки на улице Басанавичюса оповещают об этом. То же правило распространяется и на скутеры. По словам помощника полиции, который теплым пятничным вечером охранял общественный порядок на центральной улице Паланги, это правонарушение крайне распространено, и штрафы в вечернее время, если погода теплая, приходится выписывать не единицами, а даже десятками.
По словам собеседника, езда на велосипеде по улице Басанавичюса карается штрафом от 20 до 40 евро, а всего за 4-5 минут, пока я наблюдал за работой помощника, два человека получили штраф, те, кто игнорирует запрет езды на велосипеде.
Клайпеде тоже не удается уснуть с туристами
Пляжи Паланги – бессмертная классика, но с приближением выходных ряды отдыхающих и в Клайпеде пополняются. Уже вечером в четверг популярная платформа по аренде жилья сообщила, что на ближайшие выходные - 12-14 июля в Клайпеде забронировано почти 92% предлагаемых на сайте мест размещения, а в Паланге - 86%.
Кстати, из оставшихся мест для проживания самое дешевое – 92 евро за две ночи на двоих. В этом случае вы будете проживать в общей десятиместной комнате в общежитии. Для тех, кто хочет большего уединения, двухдневное пребывание на выходных начинается от 140 евро на двоих. Квартиры-студии можно снять за 160 евро, мобильные дома за 164 евро.
Самые распространенные цены колеблются от 160-180 евро до 300-400 евро. Для тех, кто хочет провести роскошные выходные, самое дорогое предложение booking.com в Клайпеде обойдется в 515 евро. За эту сумму два человека уже могут снять квартиру с панорамным видом на море и собственной сауной и джакузи.
Выходные в Паланге для двоих – от 76 евро за ночь в вагоне поезда
Между тем ситуация в Паланге аналогична обычным летним выходным: места можно найти даже в пятницу днем. По данным booking.com, самый дешевый вариант — 76 евро за две ночи на двоих. За эти деньги вы сможете переночевать в общей спальне с 4 кроватями. По общему признанию, слово „спальня“, возможно, немного неточное слово для обозначения того, что вы получите, поскольку вы будете спать на двухъярусных кроватях в вагоне поезда. Кемпинг в Паланге для одних предлагает дешевую альтернативу ночлега, а для других - экзотические развлечения.
Туристы, встреченные Delfi в центре Паланги, обычно говорят, что тратят до 60 евро в сутки с проживанием, питанием и развлечениями в Паланге. „Ночь на двоих стоит 50 евро, это 25 на человека. Питание - утром банан, творог, на обед еще какие-нибудь мелочи из магазина, вечером идем в кафе. Цены нормальные, как и в других городах. За 20 евро человек действительно может поесть. Таким образом и получается 50-60 евро на человека“, — говорит Доната из Каунаса. „Мы платим 200 евро за ночь за семью из четырех человек: двое взрослых и двое детей. Мы всегда едим дома, если только дети не захотят каки-то вкусностей“, — говорит Алина из Паневежиса.
„Мы даже не поднимаем этот вопрос. 50 евро в день и все. Мы тратим столько, сколько планировали потратить. Здесь нет потолка, но у нас просто есть семейное соглашение“, — говорит Ругиле из Юрбаркаса, которая на этих выходных остановилась в Паланге со своим мужем Ауримасом.
Температура воздуха и воды на побережье
Погода на выходные в Паланге ожидается классическая литовская – в пятницу 20-22 градуса, пасмурно, но дождя не предвидится. В субботу днем 22-24 градуса, но уже могут быть дожди и грозы. В воскресенье в Паланге ожидается штиль, солнечно, без дождя, температура воздуха достигнет 20-22 градусов. Здесь вы можете следить за ежечасными изменениями погоды по всей Литве. Балтийское море прогрелось до 20,7 градуса у Палангского моста в пятницу днем, - комментирует Delfi представитель Литовской гидрометеорологической службы и уверяет, что на выходных здесь не будет серьезных изменений, возможно потепление примерно на один градус, а в следующей неделе побережье Балтийского моря может стать теплее.