В Паланге - наплыв отдыхающих: цены приятно удивляют

„Мы приехали посмотреть, как украшена Паланга“, — объяснила женщина. „Мы взяли с собой нашего малыша, чтобы впервые показать ему море“, — рассказала другая женщина. „Мы очень любим Палангу, дети ее очень любят. Мы часто приезжаем сюда, когда хорошая погода. Завтра мы уезжаем, Пасха — наш семейный праздник. У нас есть бабушки и дедушки, и мы останемся дома, чтобы отпраздновать“, — сказала другая женщина, с которой мы встретились. Другие отдыхают на курорте и планируют здесь катать пасхальные яйца. Журналисты побеседовали с мужчиной, который встретит Пасху в отеле. „Где еще можно отпраздновать Пасху? В отеле, ресторане и на море. Этого достаточно“, — настаивал мужчина. „Мы живем в Латвии и каждый год ездим к брату на Пасху, а также постоянно проводим здесь отпуск“, — рассказала женщина.