В Паланге - наплыв отдыхающих: цены приятно удивляют

Латыши встречаются по всей Паланге. Некоторые говорят, что приехали на короткое время, а другие останутся на Пасху. „Паланга очень красивая, очень. Мы вчера вечером гуляли, а сейчас идем снова. Здесь очень красиво“, — сказала женщина, приехавшая из Латвии.
„Мы -из Салдуса, города в Латвии. Мы приехали на два дня“, — рассказал латыш. „Как вы приезжаете к нам в Лиепаю отдыхать на море, так и мы приезжаем к вам. Даже дети из Англии приехали сюда со своими внучками“, — сказал латыш. Однако специалисты по туризму отмечают, что большинство посетителей — литовцы. „Есть и люди из-за рубежа, в основном из соседних стран, но основной поток — это наши литовские граждане“, — пояснила Раса Кмитене, руководитель Центра туризма и информации. Некоторые литовцы приезжали на курорт на короткое время, чтобы понежиться на солнце.
„Мы приехали посмотреть, как украшена Паланга“, — объяснила женщина. „Мы взяли с собой нашего малыша, чтобы впервые показать ему море“, — рассказала другая женщина. „Мы очень любим Палангу, дети ее очень любят. Мы часто приезжаем сюда, когда хорошая погода. Завтра мы уезжаем, Пасха — наш семейный праздник. У нас есть бабушки и дедушки, и мы останемся дома, чтобы отпраздновать“, — сказала другая женщина, с которой мы встретились. Другие отдыхают на курорте и планируют здесь катать пасхальные яйца. Журналисты побеседовали с мужчиной, который встретит Пасху в отеле. „Где еще можно отпраздновать Пасху? В отеле, ресторане и на море. Этого достаточно“, — настаивал мужчина. „Мы живем в Латвии и каждый год ездим к брату на Пасху, а также постоянно проводим здесь отпуск“, — рассказала женщина.
Подавляющее большинство отелей Паланги заполнены. „Никто не помнит такой по-летнему теплой Пасхи, когда температура воздуха составляет 25 градусов и выше. Лето к нам придет уже во время Пасхи, Паланга будет полна людей, и наш отель будет заполнен“, — сказал Криступас Шлегерис, управляющий отелем Palangos žuvėdra. „По запросам Центра туризма, пасхальное настроение царит уже около двух недель, чему мы очень рады“, — рассказал руководитель Центра туризма и информации.
Бизнесмены говорят, что получили двойную волну гостей, поскольку сейчас в праздничные дни несколько выходных, а после Пасхи еще и детские каникулы. „С субботы мы набираем не менее 10 новых сотрудников, набираем сезонную команду, потому что именно тогда начинается настоящий сезон. Поскольку вся следующая неделя будет загружена, детские каникулы, отель будет заполнен — мы работаем в полную силу“, — пояснил К. Шлегерис.
Специалисты по туризму утверждают, что Паланга привлекательна не только своей теплой погодой, но и обилием мероприятий.
„В музеях много образовательных программ — например, как красить яйца, знакомство с пасхальными традициями. Кафе и рестораны также подготовили специальные предложения“, — рассказал руководитель Центра туризма и информации. Бизнесмены говорят, что многие также пользуются тем фактом, что цены на курорте по-прежнему остаются приемлемыми. „Цены еще зимние. Аренда номера начинается от 50 евро за двухместный номер, на берегу моря их действительно не так много. Видимо, люди этим пользуются. Цены вырастут с мая — станут межсезонными, весенними, а с Йонинес - перейдем в пик сезона“, — рассказал менеджер отеля Palangos žuvėdra.
Летом проживание в той же гостинице, что и сейчас, обойдется в два с половиной раза дороже.