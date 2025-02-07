В Паланге начался Праздник корюшки

Жители курорта и гости города смогут попробовать рыбные блюда, посетить ярмарку народного искусства и кулинарного наследия и насладиться различными развлечениями.

По информации Палангского туристического информационного центра, в течение всех выходных на курорте будут проходить различные соревнования, мероприятия и концерты, а завершится фестиваль соревнованиями по рыбной ловле корюшки, победителю которых будет вручен Кубок мэра Паланги.