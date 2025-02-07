2025.02.07 14:35

В Паланге начался Праздник корюшки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Palangos stinta 2024
Palangos stinta 2024
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В пятницу в Паланге начался 21-й традиционный зимний фестиваль „Палангская корюшка“.

Жители курорта и гости города смогут попробовать рыбные блюда, посетить ярмарку народного искусства и кулинарного наследия и насладиться различными развлечениями.

По информации Палангского туристического информационного центра, в течение всех выходных на курорте будут проходить различные соревнования, мероприятия и концерты, а завершится фестиваль соревнованиями по рыбной ловле корюшки, победителю которых будет вручен Кубок мэра Паланги.

„Палангская корюшка“ – традиционное палангское мероприятие, которое проводится каждый год в феврале. Первый праздник состоялся в 2004 году. Целью мероприятия было привлечение большего количества посетителей на курорт в холодное время года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии