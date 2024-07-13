В Паланге - ливень: в центре - как осенью

Такая погода в Паланге, судя по ближайшим прогнозам, в субботу продержится недолго, хотя временами будет дождливо, но во второй половине дня будет тепло - 22-24 градуса.

Балтийское море в полдень субботы у Палангского моста прогрелось до 20,4 градуса, и представитель Литовской гидрометеорологической службы Delfi уверил, что в выходные здесь не будет серьезных изменений, возможно потепление примерно на один градус, на следующей неделе на побережье Балтийского моря действительно может быть теплее.