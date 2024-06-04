В Паланге будет недешево, но мать внебрачной дочери экс-депутата Гражулиса обещает не повышать цены на рыбу

Многие литовцы задумываются, где им отдыхать летом.

Одни ругают Палангу, другие влюблены в нее без ума. Однако неважно, что говорят о курорте, за лето почти каждый едет туда, хотя бы на день.

Гостей при деньгах ждут владельцы кафе и ресторанов.

И хотя в наше время кого-либо удивить ценами нелегко, но новость о холодном борще в Паланге за 12 евро и о цеппелинах за почти 10 евро, наверное, удивит многих.

"У нас холодный борщ еще недорогой – 5,5 евро. Но я сам видел на ул. Й.Басанавичуса по 10 и по 12 евро. Порция цеппелинов – 9 евро. Мы не повышали цены, но, возможно, поднимем их летом", – сказал в передаче на TV3 владелец сети ресторанов в Паланге Хенрикас Тауткус.