В Пабраде продолжается спасательная операция: работу осложняет упавший дерн

30 марта утро министр обороны Довиле Шакалене сказала LRT: „Глава операции только что информировал меня, что упал огромный кусок дерна. Как раз на то место, где, как предполагается, находится бронемашина (...). Утешает только то, что дерн убрать легче, сейчас этим и занимаются“.

По словам министра, с учетом новых обстоятельств на место выехала дополнительная техника.

„Требуется еще один длиннорукий экскаватор, чтобы ускорить работы, как я говорила, нужен и третий земснаряд, больше грузовиков для вывоза ила. (…) Сейчас надо сделать все, чтобы необходимая техника как можно скорее была доставлена на место, тогда работы не остановятся. Мы стараемся работать быстрее“, – сказала Шакалене.