В Пабраде продолжается спасательная операция: работу осложняет сползший дерн

На место происшествия прибывают новые силы и техника. Американская армия сообщает, что бронемашина M88 Hercules продолжает погружаться в болото.
По новейшим данным, она может находиться на глубине 4 м, а сверну над водой около 2 м ила. Работы по отсасыванию ила и осушению места идут без остановки.
В воскресенье после обеда на полигоне ждут мобильную систему RAIL (Rapidly Available Interface for Trans-loading system). Система RAIL – предназначена для автоматизации деятельности экспедиторских компаний, занимающихся железнодорожными и мультимодальными перевозками. Инженеры надеются, что она поможет стабилизировать рельеф около места проведения операции. Систему везут из Германии.
„Очень сложно добраться до транспортного средства на такой глубине. Наша M88 в болоте, ниже уровня воды. Сложно не только из-за рельефа, но и потому, что над бронемашиной толстый слой ила. Из болота надо вытащить машину весом 70 тонн. Прошлой ночью водолазы пытались добраться машины, но из-за ила это сделать не удалось. Продолжаем копать“, – сказал бригадный генерал Джон Ллойд из инженерного корпуса армии США.
Операция продолжается, в ней задействованы сотни военных, устанавливают отапливаемые палатки, мощные генераторы и др.
„На словах сложно выразить всю нашу благодарность союзникам за все, что они для нас сделали и продолжают делать, помогая в поисках наших военных. Для них наши военные - это их военные, в этом испытании мы заодно“, – благодарил полковник Джим Армстронг.
30 марта утром министр обороны Довиле Шакалене сказала LRT: „Глава операции только что информировал меня, что сполз огромный кусок дерна. Как раз на то место, где, как предполагается, находится бронемашина (...). Утешает только то, что дерн убрать легче, сейчас этим и занимаются“.
По словам министра, с учетом новых обстоятельств на место выехала дополнительная техника.
„Требуется еще один длиннорукий экскаватор, чтобы ускорить работы, как я говорила, нужен и третий земснаряд, больше грузовиков для вывоза ила. (…) Сейчас надо сделать все, чтобы необходимая техника как можно скорее была доставлена на место, тогда работы не остановятся. Мы стараемся работать быстрее“, – сказала Шакалене.
По ее словам, до сих пор неясно, в каком положении находится бронемашина, утонувшая в заболоченном озере.
„Позицию, положение установить не удалось, место, где он находится, известно, его установили два дня назад, но положение машины неизвестно, от положения многое зависит, от этого зависит, как мы его подцепим и будем вытаскивать“, – сказала министр.
„Мы не можем добраться до него ни с помощью гидролокатора, ни с помощью эхолокатора, но с помощью доставленного американцами оборудования, чтобы выяснить контуры, выяснить его положение, мы знаем, что он очень глубоко, но не знаем, на боку, вертикально, или колесами вверх, этого мы не можем сказать“, – заметила министр.
Приоритет - поиск тел военных.
„С помощью американских водолазов мы пытаемся выяснить, нет ли рядом с бронемашиной тел. Это главный приоритет“, – акцентировала Шакалене.
По ее словам, неизвестность в связи с телами тормозит операцию.
„Большой земснаряд Nemunaitis оснащен таким щупом, который может копаться в болоте и засасывать грязь. Но если на его пути окажется тело, он его изувечит. Поэтому запустить эту технику на полную мощность мы не могли, все равно работы проходят медленно, ситуация сложная, вокруг такого мощного объекта могут находиться тела“, – заметила министр.
Литовская армия утром также поделилась обновленной информацией:
„Поздно вечером в субботу добраться до M88 не удалось, поскольку сверху на нем слишком большой слой плотного ила. Всю ночь отсасывали ил, его сейчас вывозят, потом снова будут убирать ил, пока не появиться возможность погрузиться в воду. Утром были заполнены „бассейны“ с илом, сейчас его вывозят, роют новые „бассейны“, потом будут дальше расчищать болото, планируется увеличить число единиц техники“.
Американские силы в Европе и Африке в Facebook пишут, что останавливаться не намерены.
„Два насоса в воде, они откачивают по 100 галлонов (378 л) в минуту, поэтому уровень воды значительно упал“, – указали они.
Позже прибавили: „Ни холод, ни дождь, ни грязь, ни вода – ничто не остановит нас, военные вернутся домой. Мы сделаем это вместе с нашими литовскими и польскими союзниками“.