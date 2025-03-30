В Пабраде продолжается спасательная операция: работу осложняет сползший дерн

„Очень сложно добраться до транспортного средства на такой глубине. Наша M88 в болоте, ниже уровня воды. Сложно не только из-за рельефа, но и потому, что над бронемашиной толстый слой ила. Из болота надо вытащить машину весом 70 тонн. Прошлой ночью водолазы пытались добраться машины, но из-за ила это сделать не удалось. Продолжаем копать“, – сказал бригадный генерал Джон Ллойд из инженерного корпуса армии США.

В воскресенье после обеда на полигоне ждут мобильную систему RAIL (Rapidly Available Interface for Trans-loading system). Система RAIL – предназначена для автоматизации деятельности экспедиторских компаний, занимающихся железнодорожными и мультимодальными перевозками. Инженеры надеются, что она поможет стабилизировать рельеф около места проведения операции. Систему везут из Германии.

По новейшим данным, она может находиться на глубине 4 м, а сверну над водой около 2 м ила. Работы по отсасыванию ила и осушению места идут без остановки.

30 марта утром министр обороны Довиле Шакалене сказала LRT: „Глава операции только что информировал меня, что сполз огромный кусок дерна. Как раз на то место, где, как предполагается, находится бронемашина (...). Утешает только то, что дерн убрать легче, сейчас этим и занимаются“.

„На словах сложно выразить всю нашу благодарность союзникам за все, что они для нас сделали и продолжают делать, помогая в поисках наших военных. Для них наши военные - это их военные, в этом испытании мы заодно“, – благодарил полковник Джим Армстронг.

„Требуется еще один длиннорукий экскаватор, чтобы ускорить работы, как я говорила, нужен и третий земснаряд, больше грузовиков для вывоза ила. (…) Сейчас надо сделать все, чтобы необходимая техника как можно скорее была доставлена на место, тогда работы не остановятся. Мы стараемся работать быстрее“, – сказала Шакалене.

По ее словам, до сих пор неясно, в каком положении находится бронемашина, утонувшая в заболоченном озере.

„Позицию, положение установить не удалось, место, где он находится, известно, его установили два дня назад, но положение машины неизвестно, от положения многое зависит, от этого зависит, как мы его подцепим и будем вытаскивать“, – сказала министр.