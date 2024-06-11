В отпуск – на больничном: "Содра" выявляет нарушителей порядка

Несмотря на то, что на больничном люди должны лечиться и отдыхать, некоторые практикуют в это время поездки.
Владелец группы компаний Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что раньше у них количество „больных“ увеличивалось на Иванов день, однако проблему удалось решить повышением зарплат в летний период. Такой порядок компания практикует уже 2-3 года.
„Раньше мы просили „Содру“ проверить тех работников, которые „заболевали“, но, наверное, сложно найти человека, у которого нет какой-то проблемы со здоровьем. Поэтому проверки были тщетными. Мы приняли иное решение – летом на 15–20% повышаем зарплаты, так число злоупотребляющих сокращается“, – сказал он Delfi.
По словам Дундулиса, особенно острой эта проблема была и в регионах у моря, люди брали больничный и ехали на заработки в Палангу. „Но сейчас зарплаты такие, что невыгодно ездить в Палангу и рисковать“, – считает предприниматель.
Гендиректор компании Rokiškio sūris Далюс Трумпа сказал, что у них не чувствуется такая проблема, ведь компания находится в небольшом городе. Все работники знакомы друг с другом, люди не злоупотребляют такими возможностями.
„Если бы люди так хитрили, им было бы стыдно перед коллегами. Ведь если они не приходят на работу, за них работают коллеги. У нас такой проблемы нет“, – сказал Delfi Трумпа. По его словам, людям дают возможность согласовав график, взять отпуск или отпуск за свой счет.
Представитель „Содры“ Малгожата Козич сказала, что они постоянно получают жалобы и просьбы проверить, не были ли нарушены правила во время больничного. Ежедневно поступает несколько таких сообщений, чаще такие просьбы поступают летом. Она сказала, что большая часть заявок - анонимные, поэтому неясно, кто их пишет. Однако около 1/4 всех заявок присылают работодатели, организации, правоохранительные органы и др.
„Когда поступает такая жалоба, созывают заседание Консультационной комиссии врачей для проверки состояния здоровья. В 2023 г. на заседания вызывали 403 больных, в 2022 г. – 361. Около 60% людей еще до заседания комиссии выходят на работу, их больничные „закрывают“, – сказала Козич.
„Содра“ не только реагирует на заявления, но и сама проверяет больных, отбирая людей для проверки по установленным критериям. Ежегодно сама „Содра“ проверяет около 9000 человек.
Некоторые говорят, что работники „Содры“ проверяют больных, приходя к ним домой, но это не так. Однако „Содра“ проверяет информацию - не путешествуют ли они, получая сведения из разных учреждений.
Если выясняется, что человек нарушил действующие правила, больничный „закрывают“, деньги не выплачивают.
„Если выясняется, что человек незаконно получал деньги, он должен их вернуть“, – информировала Козич.
Напомним, что на больничном нельзя ходить в спортклубы и бассейны, путешествовать, ходить на работу, употреблять алкоголь и ходить в учебное заведение.