В отчете европейской комиссии – новые замечания к Литве

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью отмечает, что с 2016 года, когда проводили мониторинг, произошел ряд положительных перемен, включая инклюзивные изменения в системе образования и превенцию травли в школах, вопрос равенства ЛГБТ, возможности ромов на получение образования и жилья и обучение полицейских и прокуроров в вопросе преступлений, связанных с ненавистью. Власти также много сделали для того, чтобы принять и интегрировать большое число украинцев, бежавших от войны.