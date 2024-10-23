В отчете европейской комиссии – новые замечания к Литве

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью отмечает, что с 2016 года, когда проводили мониторинг, произошел ряд положительных перемен, включая инклюзивные изменения в системе образования и превенцию травли в школах, вопрос равенства ЛГБТ, возможности ромов на получение образования и жилья и обучение полицейских и прокуроров в вопросе преступлений, связанных с ненавистью. Власти также много сделали для того, чтобы принять и интегрировать большое число украинцев, бежавших от войны.
Однако, несмотря на прогресс, некоторые вопросы еще вызывают озабоченность. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью представила ряд рекомендаций.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью рекомендует, чтобы государство увеличило финансирование службы контролера равных возможностей, парламентского контролера, и службы инспектора по журналистской этике, чтобы они могли лучше справляться со своими полномочиями.
В Литве должны создать функционирующую в масштабах всей страны систему сбора данные о случаях расизма и травли представителей ЛГБТ в школах.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью также рекомендует учреждениям власти учредить постоянную рабочую группу равенства ЛГБТ, чтобы сплотить соответствующие государственные службы, учреждения, представителей гражданского общества, проводило исследование положение лиц ЛГБТ в Литве и обсудило возможности принять отдельную стратегию и (или) план действий по равенству ЛГБТ.
Кроме того, литовские власти должны принимать меры, чтобы гарантировать, чтобы Литва полностью соблюло требование решения ЕСПЧ по делу Мацате.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью повторила свою рекомендацию, чтобы учреждения власти приняли меры для обеспечения выполнения решения ЕСПЧ по делу Л. против Литвы в вопросе регламентирования порядка изменения пола.
Кроме того, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью рекомендовала увеличить число работников полиции, обеспечивающих „виртуальный патруль“ и оценить разные меры по борьбе с преступлениями по разжиганию ненависти, включая специальные курсы.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью рекомендовала обеспечить выделение необходимого финансирования, чтобы создать возможности для работы в школах помощникам учителей ромов. Также должны быть обеспечены курсы по обучению профессиям и воспитанию навыков для ромов, с учетом специфических потребностей женщин этой национальности. Для посещения таких курсов должно быть достаточно незначительного уровня образования.
Власти в публичном пространстве также должны пресечь и бороться с проявлением отрицательного отношения к этническим русским, поскольку это может мешать интеграции этнических русских и их инклюзии в общество.
И наконец Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью подчеркивает, что необходимо расширять предложение курсов по литовскому языку для беженцев и лиц, получивших дополнительную защиту, а также для украинцев, получивших временную защиту.