В описании - одно, а продают другой товар: курьезная ситуация, в которую попал покупатель

В конце сентября через Pigu.lt Мартинас купил робот-пылесос Ilfe. Так в описании был обозначен этот товар. Его продала компания Buying Solutions. Мартинас заплатил за покупку 300 евро. Дома покупатель выяснил, что это не пылесос, а робот для мытья полов.
Мартинас позвонил в Pigu.lt и рассказал о ситуации, ему сказали, что он может вернуть товар. Тогда покупатель заполнил форму в интернете, указал, что в интернете неверно описан товар.
После возвращения товара Мартинас стер из своего телефона фото прибора с описанием, поскольку он был уверен, что вернул товар и вот-вот получит деньги.
Однако в середине октября он получил письмо Pigu.lt, в котором было сказано, что продавец отказывается брать товар назад, утверждая, что описание верное, в нем указано, что это робот для мытья полов.
Мартинас проверил описание на Pigu.lt и увидел, что оно изменено. Мартинасу никак не удавалось вернуть деньги.
"Сначала я не переживал, попросил Pigu.lt пересмотреть историю изменения описания товара", – рассказывал Мартинас.
Он обратился и в Государственную службу по защите прав потребителей (ГСЗПП). Ее представитель подтвердила, что такая жалоба была получена, но ее еще не рассмотрели.
Компания Buying Solutions отказалась комментировать ситуацию на том основании, что ГСЗПП еще не рассмотрела жалобу. Ее глава Витаутас Арнашюс только сказал, что они не меняли описание товара.
Представитель Pigu.lt Медита Бложене признала, что это нетипичная ситуация обусловлена введением клиента в заблуждение.
"Мы рассмотрели эту ситуацию, такое случается крайне редко, мы приняли решение вернуть клиенту деньги от имени Pigu.lt Marketplace. Мы возвращаем деньги, не дожидаясь результатов расследования ГСЗПП и решения продавца", – сказала Delfi Бложене.
По ее словам, клиента о возвращения средств информировали.