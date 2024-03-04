В окрестностях Кретинги бегает ревнивый страус

"По данным, поступившим вчера вечером, он был в Юодупенай (деревня Кретингского района). Его ищут друзья, и я собираюсь, сообщат – поеду. Немало наших друзей его сейчас ищут. Все знают, что сбежал", – сказала она.

"Я живу в деревне, у меня есть три страуса, двое самцов сильно повздорили из-за самки, один сбежал, забор в их загоне с человеческий рост. Я держу их ради красоты, особой пользы они не приносят, скорее, приятные животные, радуют сердце. Я купила их два года назад, когда они были маленькими, и вырастила. Самцы достигают половой зрелости в трехлетнем возрасте", – рассказала она.