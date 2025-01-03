В окна жительницы Вильнюса уже полгода бросают яйца, но хулигана поймать не удается

Журналисты Delfi связались с Ольгой. Она рассказала, что яйца в окна ее квартиры бросают с июля. Такие выпады повторяются регулярно – раз в месяц, чаще в конце месяца. Правда, всегда бросают в похожее время – с 20 до 21 часов.

Жители активно реагировали на информацию. Одни рассказывали похожие истории, другие предполагали, что, возможно, это месть.

„Добрый вечер. Скажите, бросают ли кому-то в окна яйца или, может, кто-то из родителей заметил, что дома пропадают яйца? Это длится уже с лета“, – писала в группе на Facebook Ольга.

В социальной сети Facebook группа жителей Каролинишкес очень активная. Жители делятся друг с другом вважной информацией, предупреждают об опасностях. Недавно в группе жительница района Ольга поделилась своей историей.

Квартира находится на втором этаже, однако, по ее словам, яйца бросают и в окна соседей, живущих над Ольгой. О похожем инциденте сообщал сосед Ольги с третьего этажа.

На вопрос, не может ли это быть местью, Ольга ответила категорически - „нет“. „Я человек мирный“, – сказала собеседница. Тем более, по ее словам, если бы кто-то хотел мстить, начал бы со стоящей во дворе машины.

Правда, женщина считает, что это может быть дело рук подростков, а не взрослых. „Ну какой взрослый будет заниматься такой глупостью? Ведь яйца - это еда“, – сказала Ольга.

Ее эта ситуация раздражает. Сейчас в сырую погоду еще ничего, а вот летом в жару яйцо сразу присыхало к стеклу.