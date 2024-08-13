2024.08.13 07:03

В одном из магазинов Iki по арбузам ползал уж

 
ru.DELFI.lt
Žaltys parduotuvėje
Žaltys parduotuvėje
ФОТО: Stop kadras

Обычно змеи в Литве живут в лесах и полях, однако, оказывается, увидеть их можно и в магазине, сообщают журналисты телеканала TV3.lt.

Одна покупательница магазина Iki не только увидела ужа в магазине, но и сфотографировала его. Это произошло в минувшие выходные. Уж ползал по арбузам.

„Такого я еще не видела. Заходишь в магазин и на тебе – ползает красавец“, – писала женщина под фото.

Пресс-секретарь Iki Lietuva Гинтаре Китове подтвердила, что видео реальное, уж около получаса ползал в одном из магазинов.

„В выходные в один из наших магазинов, находящихся у леса, на самом деле заполз уж. Иногда в регионах ужей находят около рампы. Обычно в магазины они не заползают, но этот гости удивил и клиентов и работников.

Охранники вынесли его на улицу“, – сказала Китове.

Она не назвала магазин, в котором было сделано видео.

„Скорее всего, в зал он попал с арбузами, которые привезли в то утро. Магазин находится рядом с лесом, может, уж искал укромное место и во время выгрузки товаров забрался в ящик, а с ним его занесли в магазин“, – предположила Китове.

Фото можно увидеть здесь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии