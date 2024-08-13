В одном из магазинов Iki по арбузам ползал уж

Одна покупательница магазина Iki не только увидела ужа в магазине, но и сфотографировала его. Это произошло в минувшие выходные. Уж ползал по арбузам.

„Такого я еще не видела. Заходишь в магазин и на тебе – ползает красавец“, – писала женщина под фото.

Пресс-секретарь Iki Lietuva Гинтаре Китове подтвердила, что видео реальное, уж около получаса ползал в одном из магазинов.

„В выходные в один из наших магазинов, находящихся у леса, на самом деле заполз уж. Иногда в регионах ужей находят около рампы. Обычно в магазины они не заползают, но этот гости удивил и клиентов и работников.

Охранники вынесли его на улицу“, – сказала Китове.

Она не назвала магазин, в котором было сделано видео.