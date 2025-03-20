В общине музыкантов – большое несчастье: просят помочь попавшему в ДТП преподавателю вокала

О несчастье в социальной сети Facebook сообщила исполнительница Онуте Жукене. Она писала, что ДТП произошло неделю назад.

„Дорогие исполнители, музыканты, преподаватели, руководители! Большое несчастье случилось с нашей подругой, приятельницей, коллегой Алиной Дамбраускене. Неделю назад она попала в серьезное ДТП, она находится в тяжелом состоянии. Поэтому не удивляйтесь тому, что не можете с ней связаться по телефону или эл. почте“, – писала Жукене.

Она упомянула, что должен был состояться конкурс „Соловьиная долина“, однако из-за несчастья меняется формат мероприятия, это будет концерт для сбора помощи.