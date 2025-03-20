В общине музыкантов – большое несчастье: просят помочь попавшему в ДТП преподавателю вокала

О несчастье в социальной сети Facebook сообщила исполнительница Онуте Жукене. Она писала, что ДТП произошло неделю назад.
„Дорогие исполнители, музыканты, преподаватели, руководители! Большое несчастье случилось с нашей подругой, приятельницей, коллегой Алиной Дамбраускене. Неделю назад она попала в серьезное ДТП, она находится в тяжелом состоянии. Поэтому не удивляйтесь тому, что не можете с ней связаться по телефону или эл. почте“, – писала Жукене.
Она упомянула, что должен был состояться конкурс „Соловьиная долина“, однако из-за несчастья меняется формат мероприятия, это будет концерт для сбора помощи.
„Конкурс будет проходить в необычном формате, он станет концертом в поддержку Алины Дамбраускене, быть может, марафоном помощи длиной в день. TТаурагская школа искусств в скором времени предоставит больше информации о мероприятии. Следите за информацией на сайте. Сейчас остается надеяться на божью помощь и молиться, чтобы Алина очнулась и вернулась к жизни...“ – писала Жукене.