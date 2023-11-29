В ноябре увеличился поток военных беженцев из Украины в Литву

По данным Вильнюсского офиса Международной организации по миграции (МОМ Литва), с начала широкомасштабной войны в Украине в Литву прибыло почти 83 тыс. украинских военных беженцев. По данным Министерства образования, науки и спорта, чуть более 12 тыс. из них – это дети.
По данным МОМ Литвы, в Украину уже вернулись более 30 тыс. военных беженцев, однако с ноября поток прибывающих вновь увеличился.
По данным Государственного агентства данных, в октябре в день регистрировалось 15-17 украинцев, а с начала ноября средний показатель вновь увеличился до 20-25 человек в день. За прошедшую неделю в Литву прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины, неделей ранее – 153 человека.
Наибольшее количество военных беженцев – 20 тыс. человек – обосновалось в Вильнюсе. Около 10 тыс., украинцев проживает в Каунасе, еще 6,5 тыс. обосновались в Алитусе и Клайпеде. Беженцы также поселились в Шяуляе, Паневежисе, Мариямполе, Утене и других городах Литвы.
Все больше украинцев вливаются в рынок труда
По данным Государственного агентства данных, в настоящее время в Литве работают 98% взрослых украинцев, приехавших в страну и оставшихся здесь – всего почти 55 тыс. человек.
Многие, почти 4 тыс. украинцев, работают в сфере торговли – продавцами, менеджерами по продажам, консультантами или кассирами.
В сфере здравоохранения трудоустроилось более 3 тыс. украинцев, и их должности очень разнообразны: медсестры, психологи, стоматологи, фармацевты и т. д.
Украинцев также привлекает кулинарный сектор, в котором также занято чуть более 3 тыс. человек, в основном на должностях поваров, кондитеров и технологов продуктов питания и напитков.
Исследование Displacement Tracking Matrix (Матрица отслеживания перемещений), проведенное МОМ Литвы, также показало, что число украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительный период времени, растет.
Специалисты организации отмечают, что в первые дни большинство украинцев, спасавшихся от войны, искали помощи с финансами, документами, медицинскими услугами и выбором жилья.
На сегодняшний день военных беженцев больше всего интересуют курсы литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу.