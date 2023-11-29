В ноябре увеличился поток военных беженцев из Украины в Литву

По данным Вильнюсского офиса Международной организации по миграции (МОМ Литва), с начала широкомасштабной войны в Украине в Литву прибыло почти 83 тыс. украинских военных беженцев. По данным Министерства образования, науки и спорта, чуть более 12 тыс. из них – это дети.

По данным МОМ Литвы, в Украину уже вернулись более 30 тыс. военных беженцев, однако с ноября поток прибывающих вновь увеличился.

По данным Государственного агентства данных, в октябре в день регистрировалось 15-17 украинцев, а с начала ноября средний показатель вновь увеличился до 20-25 человек в день. За прошедшую неделю в Литву прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины, неделей ранее – 153 человека.

Наибольшее количество военных беженцев – 20 тыс. человек – обосновалось в Вильнюсе. Около 10 тыс., украинцев проживает в Каунасе, еще 6,5 тыс. обосновались в Алитусе и Клайпеде. Беженцы также поселились в Шяуляе, Паневежисе, Мариямполе, Утене и других городах Литвы.

Все больше украинцев вливаются в рынок труда