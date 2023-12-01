В ноябре увеличилась регистрация новых легковых автомобилей

В ноябре 2022 года в стране было зарегистрировано 2017 автомобилей. Основными причинами роста продаж называют: улучшение доступности автомобилей и возвращение ценовых скидок. Темпы реэкспорта в прошлом месяце оставались низкими: к концу месяца было снято с учета 12 новых регистраций (в том числе 3 Land Rover и по 2 Mercedes-Benz и BMW), еще 25 будут сняты с учета в ближайшее время.
В ноябре количество регистраций частных автомобилей (M1) выросло на 24,7 % до 2208 единиц, а легких коммерческих автомобилей (N1) — на 7,3 % до 264 единиц. Что касается отдельных рабочих дней, то самым удачным днем стало 29 ноября — 211 регистраций, а самым неудачным — 20 ноября — всего 59 регистраций.
В прошлом месяце Toyota была явным лидером на литовском рынке новых автомобилей (658 регистраций), на втором месте Skoda (340), на третьем — Volkswagen (257). Среди престижных брендов на этот раз лидировала Audi (65 единиц). В ноябре лидерами среди личных автомобилей (M1) стали Toyota RAV4 (150 единиц), Toyota Corolla (149) и Toyota Yaris Cross (147). Среди легких коммерческих автомобилей (N1) самыми популярными стали Renault Master (40 единиц) и Toyota Hilux (31 единица).
В прошлом месяце было зарегистрировано 172 электромобиля (EV), что на 11 % больше, чем год назад. Самыми популярными моделями стали Volkswagen ID.4 (26 единиц), Volkswagen ID.3 и Ford Mustang Mach-E (по 15).
Всего в этом году уже зарегистрировано 2074 электромобиля, что на 58,8 % больше, чем за тот же период прошлого года (1306), а доля рынка составляет 7,2 % (4,8 % в 2022 году).