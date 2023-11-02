В ноябре литовских водителей ждет ряд полицейских рейдов

1–4 ноября:
– проверка водителей транспортных средств на трезвость.
– проверка пешеходов и велосипедистов на предмет ношения отражателей в темное время суток.
6–12 ноября:
– проверка грузовиков и автобусов (Operation Truck & Bus), эта акция проходит в большей части стран Европы.
15–18 ноября:
– проверка пешеходов и велосипедистов на предмет ношения отражателей в темное время суток.
20–23 ноября:
– контроль водителей, проверка останавливаются ли они перед пешеходными переходами, как этого требуют ПДД.
24–26 ноября:
– проверка водителей транспортных средств на трезвость.
28–30 ноября:
– контроль на предмет опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона, соблюдение сигналов светофора.
Полиция обращает внимание на то, что региональные комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на своей территории.