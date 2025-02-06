В новом терминале Вильнюсского аэропорта – книжная полка для пассажиров

„Вильнюс был признан UNESCO городом литературы еще в 2021 г. Этот титул побуждает жителей и гостей города не только путешествовать, но и читать. Новая полка с книгами для путешественников – это приглашение делиться книгами, создавать чувство общности даже в таком динамическом пространстве, как аэропорт. Я рада, что в Вильнюсе мы открываем еще одно пространство для культуры и творчества – этот проект будет способствовать насаждению культуры чтения“, – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне
Полка с книгами находится на втором этаже терминала.
Если вы взяли книгу в дорогу, а, вернувшись, хотите оставить ее там же, то можно оставить ее в Книгомате стенда Go Vilnius в зале прибытия, оставить на полке в терминале отбытия или принести в Вильнюсский дом литераторов на ул. Шв. Йоно, 11.