В новом терминале Вильнюсского аэропорта – книжная полка для пассажиров

„Вильнюс был признан UNESCO городом литературы еще в 2021 г. Этот титул побуждает жителей и гостей города не только путешествовать, но и читать. Новая полка с книгами для путешественников – это приглашение делиться книгами, создавать чувство общности даже в таком динамическом пространстве, как аэропорт. Я рада, что в Вильнюсе мы открываем еще одно пространство для культуры и творчества – этот проект будет способствовать насаждению культуры чтения“, – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне