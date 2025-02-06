2025.02.06 07:02

В новом терминале Вильнюсского аэропорта – книжная полка для пассажиров

 
ru.DELFI.lt
Knygų lentynos keliautojams Vilniaus oro uoste atidarymas
Knygų lentynos keliautojams Vilniaus oro uoste atidarymas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В новом терминале отбытия Вильнюсского аэропорта установлена книжная полка с книгами для пассажиров. Книги можно читать на месте или взять с собой в дорогу. Заполнить место на полке помогли больше 20 издательств, путешественники разного возраста найдут здесь интересные книги - как художественную литературу, так и другие издания на литовском и английском языке.

„Вильнюс был признан UNESCO городом литературы еще в 2021 г. Этот титул побуждает жителей и гостей города не только путешествовать, но и читать. Новая полка с книгами для путешественников – это приглашение делиться книгами, создавать чувство общности даже в таком динамическом пространстве, как аэропорт. Я рада, что в Вильнюсе мы открываем еще одно пространство для культуры и творчества – этот проект будет способствовать насаждению культуры чтения“, – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне

Полка с книгами находится на втором этаже терминала.

Если вы взяли книгу в дорогу, а, вернувшись, хотите оставить ее там же, то можно оставить ее в Книгомате стенда Go Vilnius в зале прибытия, оставить на полке в терминале отбытия или принести в Вильнюсский дом литераторов на ул. Шв. Йоно, 11.

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