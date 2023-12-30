В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют чудо: ветер успокоится, осадки прекратятся

В субботу будет облачно, во многих районах ожидаются осадки. Будет дуть ветер, скорость ветра 8-13 м/с, на юго-западе возможны порывы до 15-18 м/с. Днем будет 3-7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье в большинстве районов прогнозируют смешанные осадки, но чаще все же будет идти небольшой дождь. Ночью и утром возможен гололед. Сохранится достаточно сильный и порывистый ветер. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В последний день уходящего года ветер понемногу успокоится, будет скоростью 5-10 м/с, ожидается всего 0-5 градусов тепла.