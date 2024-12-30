В Новогоднюю ночь общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

Компания JUDU напоминает, что в праздничный период в Вильнюсе потоки транспорта увеличиваются не только во время утреннего и вечернего пика, но и днем, поэтому лучше перемещаться пешком или на общественном транспорте. Кроме того, общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным.