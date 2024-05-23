2024.05.23 12:58

В Норвегии некоторые литовцы не получили бюллетени для голосования на президентских выборах

 
ситуацию решают в посольстве
ELTA
ru.DELFI.lt
Išankstinis balsavimas A. Sacharovo aikštėje prie Spaudos rūmų
Išankstinis balsavimas A. Sacharovo aikštėje prie Spaudos rūmų
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Несколько литовцев в Норвегии не получили бюллетени для голосования на президентских выборах, Главная избирательная комиссия (ГИК) уверяет, что это произошло из-за человеческой ошибки. По словам ГИК, сотрудники посольства в Осло уже разбираются с этой ситуацией.

„Главная избирательная комиссия осведомлена о ситуации, когда при подготовке бюллетеней для отправки литовцам, зарегистрированным для голосования по почте в Норвегии, из-за человеческой ошибки бюллетень для второго тура выборов президента Республики не был помещен в почтовые конверты для нескольких избирателей“, - сообщила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене в ответе, отправленном Elta.

„Насколько нам известно, сотрудники посольства уже связались с этими немногочисленными избирателями, и ситуация решается. Если случится так, что другие избиратели не обнаружат бюллетени в пришедших по почте конвертах, рекомендуем немедленно обратиться в посольство Литовской Республики в Осло“, - добавила она.

По данным ГИК, посольство Литвы в Норвегии разослало избирательные бюллетени примерно 3700 избирателям, зарегистрировавшимся для голосования по почте в этой стране.

ГИК напоминает, что избиратели, голосующие по почте за рубежом, также одновременно получают избирательные бюллетени для выборов в Европарламент.

Во вторник началось трехдневное досрочное голосование во втором туре президентских выборов. Основной день выборов – воскресенье. В первом туре выборов наибольшее количество голосов получил Г. Науседа, которого поддержали 632 811 избирателей, или 43,95 проц. За Ингриду Шимоните проголосовали 288 774 избирателя (20,05 проц.).

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