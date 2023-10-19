В ночь на четверг ложные сообщения с угрозами взрыва не поступали

"У нас есть прекрасные новости – сегодня не поступило ни одного сообщения и угроз. У нас также нет никакой информации о том, чтобы обращались в полицию за консультацией. Можно предположить, что атака прекратилась, по крайней мере, на данный момент", - сказал радио LRT в четверг утром Виткаускас.

"Мы можем порадоваться – мы не одни этим утром, Латвия и Эстония, насколько нам известно, за ночь также не получили ни одной угрозы", - добавил глава НЦКУ.

Однако он предупреждает, что эта информационная атака может повториться в любой момент, поэтому призывает людей сохранять бдительность.

По словам главы НЦУК, в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за 4-дневные угрозы взрывов. Однако, по мнению Виткаускаса, эта информационная атака связана с российскими группировками.