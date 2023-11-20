В Неринге засилье кабанов: будет проводиться отстрел

По словам представителя муниципалитета Неринги Сандры Вайшвилайте, сейчас ситуация спокойнее, чем лет 10 назад, когда кабаны массово пробирались в населенные пункты, перепрыгивали через заборы жителей, разрывали приусадебные участки. Тем не менее, в последнее время кабаны повадились пролезать на территории детских садов и забредать в поселки.

Согласно сообщению, мероприятия по регулированию численности этих животных будут проводить члены Клайпедского университета и охотничьего клуба "Girinis", назначенные администрацией Нерингского муниципалитета.