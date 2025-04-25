В Неринге вступает в силу бесплатный въезд на автомобиле: как долго это продлится?

Напоминаем, что в конце прошлого года городской совет Неринги принял решение об изменении размеров платы за въезд в Нерингу и корректировке периодов изменения этих размеров (уменьшение/увеличение). В три раза уменьшенная плата за въезд для легковых автомобилей будет действовать в течение первых двух недель июня, последних двух недель августа и первых двух недель сентября, но в пиковый летний сезон цена для легковых автомобилей увеличится на 20 евро с прежних 30 евро до 50 евро.