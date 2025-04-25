В Неринге вступает в силу бесплатный въезд на автомобиле: как долго это продлится?

Лица, въезжающие в Нерингу на легковых автомобилях будут освобождены от уплаты местного въездного сбора с 12 часов 25 апреля (пятница) до 12 часов 26 апреля (суббота). Муниципалитет Неринга советует гостям не откладывать поездку в Нерингу на последнюю минуту. Практика показывает, что в главный день праздника на подходах к Новой переправе могут образоваться заторы, поэтому прибывшие позже могут не успеть вовремя переправиться на Куршскую косу и лишиться возможности воспользоваться скидкой.
Не забудьте проверить расписание движения парома AB „Smiltynės perkėla“, чтобы спланировать наиболее удобное время отправления парома. Традиционный фестиваль Žiobrinės в этом году возвращается с обновленной программой: от жарки рыбы на костре до чемпионата по приготовлению рыбного филе, который впервые проводится в Литве. Мероприятия, посвященные празднику, стартуют 25 апреля и продлятся до 27 апреля.
Напоминаем, что в конце прошлого года городской совет Неринги принял решение об изменении размеров платы за въезд в Нерингу и корректировке периодов изменения этих размеров (уменьшение/увеличение). В три раза уменьшенная плата за въезд для легковых автомобилей будет действовать в течение первых двух недель июня, последних двух недель августа и первых двух недель сентября, но в пиковый летний сезон цена для легковых автомобилей увеличится на 20 евро с прежних 30 евро до 50 евро.