В Неменчине пройдет ярмарка Казюкаса

Она начнется на ул. Швянчёню с самого утра, с 11 по 14 ч. будут выступать фольклорные ансамбли, а также Ливета и Пятрас Казлаускасы. В то же время дети смогут покататься на поезде по центральной части Неменчине.
Как и ежегодно, на ярмарке можно купить изделия ремесленников и мастеров народного быта. Неотъемлемый атрибут Казюкаса – традиционные вербы Вильнюсского края - то же можно будет купить на ярмарке.
Программа:
11.00 ч. торжественное открытие
11.10 ч. выступит ансамбль Kapela Kawalerów Podwileńskich
11.50 ч. выступление вокально-инструментального ансамбля Vinys
12.30 ч. выступит ансамбль Kapela Świętojańska
13.15 ч. выступление Ливеты и Пятраса Казлаускасов
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