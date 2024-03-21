В Неменчине пройдет ярмарка Казюкаса

 
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ФОТО: Edvinas Urnikas

23 марта в Неменчине пройдет ярмарка Казюкаса, пишет портал madeinvilnius.lt.

Она начнется на ул. Швянчёню с самого утра, с 11 по 14 ч. будут выступать фольклорные ансамбли, а также Ливета и Пятрас Казлаускасы. В то же время дети смогут покататься на поезде по центральной части Неменчине.

Как и ежегодно, на ярмарке можно купить изделия ремесленников и мастеров народного быта. Неотъемлемый атрибут Казюкаса – традиционные вербы Вильнюсского края - то же можно будет купить на ярмарке.

Программа:

11.00 ч. торжественное открытие

11.10 ч. выступит ансамбль Kapela Kawalerów Podwileńskich

11.50 ч. выступление вокально-инструментального ансамбля Vinys

12.30 ч. выступит ансамбль Kapela Świętojańska

13.15 ч. выступление Ливеты и Пятраса Казлаускасов

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