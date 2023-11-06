В некоторых районах Литвы пройдут учения военнослужащих - возможно движение техники на улицах

Сообщается, что военнослужащие Инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса будут выполнять инженерные задачи в Каунасском, Мариямпольском, Ширвинтском, Укмергском, Паневежском, Кедайнском и Ионавском районах.

В указанных районах возможно перемещение военнослужащих с техникой. Участие будут принимать группы до 35 солдат без оружия.