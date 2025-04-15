В некоторых районах Литвы будет даже жарко: один день ждет особенный

Ожидается переменная облачность. Особых осадков не будет. К Литве приблизится теплая масса воздуха. Во второй половине дня будет 18-23 градуса тепла.

В среду будет немного прохладнее. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6-11 градусов. Днем дожди пройдут почти по всей Литве. Днем будет 14-19, только местами 20-22 градусов тепла.