2025.04.15 07:17

В некоторых районах Литвы будет даже жарко: один день ждет особенный

 
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Pražydusios sakuros Vilniuje
Pražydusios sakuros Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Во вторник ночью атмосферное давление в Литве понемногу поднимется, погоду обусловит антициклон.

Ожидается переменная облачность. Особых осадков не будет. К Литве приблизится теплая масса воздуха. Во второй половине дня будет 18-23 градуса тепла.

В среду будет немного прохладнее. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 6-11 градусов. Днем дожди пройдут почти по всей Литве. Днем будет 14-19, только местами 20-22 градусов тепла.

В четверг снова вернется летняя погода. Дождевые облака уйдут. Ночью будет 7-12, днем 21-26 градусов тепла.

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