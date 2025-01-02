В некоторые районы Литвы хотя бы ненадолго придет зима

В начале дня будет облачно, днем понемногу будут появляться прояснения, однако вскоре их снова заволокут тучи. Осадки сегодня ожидаются на всей территории Литвы. Сначала будет идти дождь, затем его сменит мокрый снег, а после обеда пойдет снег. Будет сыро и ветрено. Порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря утром 21–26 м/с. Вечером ветер понемногу успокоится. В первой половине дня будет 2–6 градусов тепла. Во второй половине дня температура начнет снижаться. Вечером почти везде подморозит, ожидается гололед, будет скользко.