В некоторые районы Литвы хотя бы ненадолго придет зима

В начале дня будет облачно, днем понемногу будут появляться прояснения, однако вскоре их снова заволокут тучи. Осадки сегодня ожидаются на всей территории Литвы. Сначала будет идти дождь, затем его сменит мокрый снег, а после обеда пойдет снег. Будет сыро и ветрено. Порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря утром 21–26 м/с. Вечером ветер понемногу успокоится. В первой половине дня будет 2–6 градусов тепла. Во второй половине дня температура начнет снижаться. Вечером почти везде подморозит, ожидается гололед, будет скользко.
В пятницу в Литву придет новый циклон. В большинстве районов выпадет снег, днем местами, наибольшая вероятность на западе, осадки будут сильными. Местами возможны метели, образуется налипание снега. Под слоем снега будет скрыт лед – будьте внимательны. По-прежнему будет ветрено, 15–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В субботу ночью во многих районах, а днем местами выпадет снег. По-прежнему ожидается сильный юго-западный ветер, 15–18 м/с. Похолодает: ночью будет 3–8, у моря 0–2 градусов тепла, днем почти везде будет 1–4 градуса мороза, только у моря будет теплее.