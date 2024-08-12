В небе над Литвой можно увидеть звездопад Персеиды

Ожидается, что максимальная интенсивность составит 50−100 падающих звезд в час. Метеоры формируются в созвездии Персея, отсюда и название этого древнего явления, которое можно наблюдать на небе в июле-августе.
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В ночь на понедельник и вторник, с 2 до 3 ч., в Литве можно увидеть звездопад Персеид, если небо будет ясным. Пик этого явления будет достигнут 12 августа в 17 ч.
Ожидается, что максимальная интенсивность составит 50−100 падающих звезд в час. Метеоры формируются в созвездии Персея, отсюда и название этого древнего явления, которое можно наблюдать на небе в июле-августе.