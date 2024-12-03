В небе над Литвой был виден метеор: жители делятся впечатляющими видео

В группе „Энтузиасты погоды“ в социальной сети Facebook пользователи делились удивительными видео.

В блоге „Погода и климат в Литве“ было рассказано о происходившем явлении.

„В воскресенье вечером, в 20:41-20:42 ч. над восточной частью неба в Литве появился зеленовато-белый метеор (болид). ☄️ Возможно, кто-то случайно сделал его снимки.

Я не астроном, не могу с уверенностью утверждать, но, возможно, этот метеор был знаком начала метеорного потока Геминиды (обычно его наблюдают 4-17 декабря; пик приходится на 12-13-14 дни).