2024.12.03 12:22

В небе над Литвой был виден метеор: жители делятся впечатляющими видео

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka

1 декабря вечером жители Литвы наблюдали удивительное явление – в восточной части неба был виден зеленовато-белый метеор (болид).

В группе „Энтузиасты погоды“ в социальной сети Facebook пользователи делились удивительными видео.

В блоге „Погода и климат в Литве“ было рассказано о происходившем явлении.

„В воскресенье вечером, в 20:41-20:42 ч. над восточной частью неба в Литве появился зеленовато-белый метеор (болид). ☄️ Возможно, кто-то случайно сделал его снимки.

Я не астроном, не могу с уверенностью утверждать, но, возможно, этот метеор был знаком начала метеорного потока Геминиды (обычно его наблюдают 4-17 декабря; пик приходится на 12-13-14 дни).

Из-за того, что в Литве в это время обычно бывает облачно, об этом явлении не сообщают, как о Персеидах (которые можно наблюдать в августе)“, – пишет „Погода и климат в Литве“.

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