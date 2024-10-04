В небе над Литвой будет видно космическое тело – комета с длинным хвостом

„Пока ее видят жители южного полушария, поскольку она приближается к нам со стороны Солнца, а 10-12 октября она будет ближе всего к Земле, тогда мы сможем наблюдать за ней после захода Солнца, в западной части небосклона. Южане уже сейчас видят ее невооруженным глазом, прогнозируют, что картина будет только лучше, хвост увеличится, и в середине октября мы уже увидим комету с достаточно длинным хвостом. Главное, чтобы небо было ясным“, – сказала Минкявичюте.