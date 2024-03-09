В Науяместисе оштрафован пешеход, помешавший движению велосипедистки

 
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Dviračių takai Vilniuje
Dviračių takai Vilniuje
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсская полиция оштрафовала пешехода, который в минувшую пятницу в центре Вильнюса вышел на пешеходную дорожку, помешав движению велосипедистки, которая упала. Помощь врачей никому не потребовалась, пишет портал madeinvilnius.lt.

Инцидент произошел 8 марта, в 12.46 ч. на ул. Альгирдо. По номеру 112 позвонила женщина и сказала, что она ехала на велосипеде, когда на велодорожку выбежал мужчина. Произошло столкновение. Велосипедистка упала. От помощи врачей женщина отказалась.

Когда на место происшествия приехала полиция, на месте происшествия находилась велосипедистка 1995 г.р. и пешеход 1962 г.р.

У велосипедистки особых претензий к пешеходу не было, пешеход признал, что по невнимательности выбежал на велодорожку, это и стало причиной столкновения.

Полиция составила протокол о нарушении Правил дорожного движения.

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