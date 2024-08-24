В Нагорном парке состоялся концерт военных оркестров

24 августа в Нагорном парке в столице состоялся концерт военных оркестров стран НАТО (США, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии) Military Tattoo Lithuania 2024. Это мероприятие проходит в третий раз. Оно посвящено 31-й годовщине вывода российской армии из Литвы.