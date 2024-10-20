В начале следующей недели погода изменится

Ночь с воскресенья на понедельник также будет сухой, но по мере медленного продвижения фронта с запада облачный слой будет увеличиваться, а температура воздуха достигнет 1-6 градусов, а у моря - 7-9 градусов. В понедельник частично дождь должен достичь западных районов Литвы, будет преобладать небольшой дождь. Ветер сначала будет юго-восточный, южный, затем сменится на юго-западный, 7-12 м/с.

В послеобеденные часы самая высокая температура воздуха останется такой же, как и в предыдущие дни – 10-15 градусов тепла. Во вторник во многих районах ожидается дождь. Ветер не утихнет, а с точки зрения температуры воздуха никаких изменений в ближайшие дни не предвидится. В среду и четверг местами пройдут кратковременные дожди, а ветер, особенно на побережье, усилится до 9-14 м/с.