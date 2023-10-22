В Музее энергетики и техники появилась экспозиция по случаю Хэллоуина

 
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Helovinas Energetikos ir technikos muziejuje
Helovinas Energetikos ir technikos muziejuje
ФОТО: Organizatoriai
С 21 октября по 5 ноября в Музее энергетики и техники можно посетить уникальную экспозицию по случаю Хэллоуина, пишет MadeinVilnius.lt.

Согласно легендам, в лабиринтах для конденсаторов, построенных больше 100 лет назад, до сих пор можно услышать голоса привидений. В подвалах старой Вильнюсской электростанции посетителей ждут жуткие развлечения в темноте.

В экспозиции вы увидите немало связанных с праздником элементов – следы крови, пауков в паутинах и другие наводящие ужас виды. Впечатление усиливает специально подобранная музыкальная дорожка.

Напомним, что в последнее воскресенье месяца посещение музея бесплатное.

Эту экспозицию можно посетить во время работы музея: II–VII 10.00–18.30 ч.

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