В Музее энергетики и техники появилась экспозиция по случаю Хэллоуина

Согласно легендам, в лабиринтах для конденсаторов, построенных больше 100 лет назад, до сих пор можно услышать голоса привидений. В подвалах старой Вильнюсской электростанции посетителей ждут жуткие развлечения в темноте.
В экспозиции вы увидите немало связанных с праздником элементов – следы крови, пауков в паутинах и другие наводящие ужас виды. Впечатление усиливает специально подобранная музыкальная дорожка.
Напомним, что в последнее воскресенье месяца посещение музея бесплатное.
Эту экспозицию можно посетить во время работы музея: II–VII 10.00–18.30 ч.
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