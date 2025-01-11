В Музее энергетики и техники будет работать симулятор реактора ИАЭС

„Создание симулятора удивляло каждый день. Удивляла не только интерактивность того времени – насколько кропотливо все собрано – но и творческий подход инженеров. Тогда не хватало компонентов, поэтому каждое решение было обдуманным и, чаще всего, нестандарным. Создать такое - большая ответственность“, – сказал Кулдош.