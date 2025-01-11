2025.01.11 13:52

В Музее энергетики и техники будет работать симулятор реактора ИАЭС

 
ru.DELFI.lt
Energetikos ir technikos muziejus
Energetikos ir technikos muziejus
ФОТО: Muziejaus archyvas

В Вильнюсском Музее энергетики и техники с 11 января можно испробовать симулятор реактора Игналинской АЭС, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам куратора мастерских музея Анджея Кулдоша, симулятор - точная копия пульта управления реактором ИАЭС.

„Создание симулятора удивляло каждый день. Удивляла не только интерактивность того времени – насколько кропотливо все собрано – но и творческий подход инженеров. Тогда не хватало компонентов, поэтому каждое решение было обдуманным и, чаще всего, нестандарным. Создать такое - большая ответственность“, – сказал Кулдош.

Первый блок ИАЭС был запущен в 1983 году, второй – через несколько лет.

За 26 лет эксплуатации ИАЭС произвела 307,1 млрд. кВт/ч электроэнергии, первый блок – 136,9 млрд., второй – 170,2 млрд., всего продано – 279,8 млрд. кВт/ч.

ИАЭС была остановлена в конце 2009 года. ИАЭС полностью демонтируют в 2040 году.

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