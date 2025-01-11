В Музее энергетики и техники будет работать симулятор реактора ИАЭС

По словам куратора мастерских музея Анджея Кулдоша, симулятор - точная копия пульта управления реактором ИАЭС.
„Создание симулятора удивляло каждый день. Удивляла не только интерактивность того времени – насколько кропотливо все собрано – но и творческий подход инженеров. Тогда не хватало компонентов, поэтому каждое решение было обдуманным и, чаще всего, нестандарным. Создать такое - большая ответственность“, – сказал Кулдош.
Первый блок ИАЭС был запущен в 1983 году, второй – через несколько лет.
За 26 лет эксплуатации ИАЭС произвела 307,1 млрд. кВт/ч электроэнергии, первый блок – 136,9 млрд., второй – 170,2 млрд., всего продано – 279,8 млрд. кВт/ч.
ИАЭС была остановлена в конце 2009 года. ИАЭС полностью демонтируют в 2040 году.