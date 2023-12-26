В межпраздничный период холодов не будет

В среду ночью Литва останется в зоне действия циклона. Во многих местах время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, на юге и на западе его порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью на севере Литвы будет 0-2 градуса мороза, на остальной части страны - 0-3 градуса тепла.
В среду днем усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому осадков будет меньше. Местами, в основном на востоке страны, ожидаются небольшие осадки, в основном снег. По-прежнему ожидается достаточно сильный ветер, скорость ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов тепла.
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