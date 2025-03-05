В Мелнраге будет открыт новый дом престарелых

Сообщается, что неиспользуемое здание на участке будет реконструировано и расширено, а рядом построят новое здание, которое будет соединено с существующим. Общая площадь будущего дома престарелых составит 4439 кв. м.
На реализацию планов выделено 8,27 млн евро из фондов ЕС, а муниципалитет обязуется выделить еще почти 3,2 млн евро из городского бюджета.
Двухкорпусный дом престарелых в Мелнраге будет включать в себя жилые комнаты, социальные помещения, медицинские кабинеты, административные помещения, столовые и другие помещения. Здание будет адаптировано с учетом потребностей жителей с ограниченными возможностями.
Всего в новом доме престарелых смогут разместиться 81 пожилой человек, из которых 12 мест предназначены для людей с деменцией.
Также планируется благоустройство территории: прогулочные дорожки, зоны отдыха с озеленением, скамейки и беседки.
Ожидается, что реконструкция здания, необходимого для дома престарелых, и строительство пристройки на улице Аушрос будут завершены, а все необходимое оборудование и мебель будут закуплены в 2028 году.
По данным самоуправления, в 2024 году услуги в учреждениях социальной опеки получали 970 жителей Клайпеды, из них 671 человек получали услуги за пределами города Клайпеды. По состоянию на конец 2024 года в очереди в дом престарелых стояли 53 человека.