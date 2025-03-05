В Мелнраге будет открыт новый дом престарелых

Сообщается, что неиспользуемое здание на участке будет реконструировано и расширено, а рядом построят новое здание, которое будет соединено с существующим. Общая площадь будущего дома престарелых составит 4439 кв. м.

На реализацию планов выделено 8,27 млн евро из фондов ЕС, а муниципалитет обязуется выделить еще почти 3,2 млн евро из городского бюджета.

Двухкорпусный дом престарелых в Мелнраге будет включать в себя жилые комнаты, социальные помещения, медицинские кабинеты, административные помещения, столовые и другие помещения. Здание будет адаптировано с учетом потребностей жителей с ограниченными возможностями.