2025.03.05 07:04

В Мелнраге будет открыт новый дом престарелых

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Privatūs senelių globos namai "Gemma"
Privatūs senelių globos namai "Gemma"
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В Клайпеде появится новый дом престарелых. Как сообщили в муниципалитете, объект социальной инфраструктуры планируется открыть в Мелнраге.

Сообщается, что неиспользуемое здание на участке будет реконструировано и расширено, а рядом построят новое здание, которое будет соединено с существующим. Общая площадь будущего дома престарелых составит 4439 кв. м.

На реализацию планов выделено 8,27 млн евро из фондов ЕС, а муниципалитет обязуется выделить еще почти 3,2 млн евро из городского бюджета.

Двухкорпусный дом престарелых в Мелнраге будет включать в себя жилые комнаты, социальные помещения, медицинские кабинеты, административные помещения, столовые и другие помещения. Здание будет адаптировано с учетом потребностей жителей с ограниченными возможностями.

Всего в новом доме престарелых смогут разместиться 81 пожилой человек, из которых 12 мест предназначены для людей с деменцией.

Также планируется благоустройство территории: прогулочные дорожки, зоны отдыха с озеленением, скамейки и беседки.

Ожидается, что реконструкция здания, необходимого для дома престарелых, и строительство пристройки на улице Аушрос будут завершены, а все необходимое оборудование и мебель будут закуплены в 2028 году.

По данным самоуправления, в 2024 году услуги в учреждениях социальной опеки получали 970 жителей Клайпеды, из них 671 человек получали услуги за пределами города Клайпеды. По состоянию на конец 2024 года в очереди в дом престарелых стояли 53 человека.

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