В машинах водителей, предоставляющих услуги подвоза, планируется установить видеокамеры

Сами водители пока ждут решения. О предложении рассказал депутат Линас Йонаускас. По его словам, этот порядок должен обеспечить безопасность пассажиров.

"В первую очередь, это забота о безопасности людей. В интернете есть немало жалоб: есть случаи домогательств, оскорблений и т.д. Люди чувствуют себя небезопасно. Есть ведь и дети, которые ездят одни. Конечно, водители из других стран не всегда владеют литовским, не всегда с ними удается договориться.

Часто пассажиры слышат брань св свой адрес. Ситуации бывают разными, главное тут - безопасность. Отсюда и идея таких поправок, которые обеспечат безопасность хотя бы отчасти, и 14 дней будет хранится видео", – сказал Йонаускас.

По его словам, требование такое - в каждом автомобиле должен быть видеорегистратор, который будет снимать все, что находится за пределами машины и в ее салоне.

Йонаускас подчеркнул, что пассажир может отказаться от съемки, заказав машину без видеосъемки. Это надо будет делать на стадии оформления заказа.