В Мариямполе замечена военная техника, перевозимая по железной дороге: Литовские военные успокаивают жителей

„Сегодня около 17 час. в Мариямполе в сторону Калварии перевозили военную технику. От нас что-то скрывают и к чему-то готовятся? Чего мы не знаем? И не следует ли перевозить такие вещи ночью, ведь людям очень неприятно это видеть, зная, что происходит в мире?“ — написал мужчина. В качестве доказательства он также приложил к сообщению видео.

Мы связались с Министерством обороны Литвы по поводу этой ситуации и поинтересовались, куда и с какой целью перевозится военная техника. Вооруженные силы Литвы ответили на эти вопросы. „В настоящее время по железным и автомобильным дорогам Литвы осуществляется перевозка техники 1-41-го артиллерийского батальона 11 ротационных сил армии США в Литве на учения в Германию. Учения в Германии продлятся около месяца, поэтому в конце мая — начале июня также будет осуществляться более интенсивное перемещение сил и средств США по территории Литвы к месту постоянной дислокации на полигоне Пабраде“.