2025.04.25 12:12

В Мариямполе замечена военная техника, перевозимая по железной дороге: Литовские военные успокаивают жителей

 
Деманте Марчулайтите
ru.DELFI.lt
Karinė technika
Karinė technika
ФОТО: Delfi

В четверг вечером в редакцию Delfi обратился обеспокоенный житель, зафиксировавший перевозку военной техники в Мариямполе. Мужчина спросил, есть ли у жителей повод для беспокойства. Литовская военные успокоили жителей и объяснили, куда и зачем перевозят зафиксированную технику.

„Сегодня около 17 час. в Мариямполе в сторону Калварии перевозили военную технику. От нас что-то скрывают и к чему-то готовятся? Чего мы не знаем? И не следует ли перевозить такие вещи ночью, ведь людям очень неприятно это видеть, зная, что происходит в мире?“ — написал мужчина. В качестве доказательства он также приложил к сообщению видео.

Вооруженные силы Литвы: поводов для беспокойства нет

Мы связались с Министерством обороны Литвы по поводу этой ситуации и поинтересовались, куда и с какой целью перевозится военная техника. Вооруженные силы Литвы ответили на эти вопросы. „В настоящее время по железным и автомобильным дорогам Литвы осуществляется перевозка техники 1-41-го артиллерийского батальона 11 ротационных сил армии США в Литве на учения в Германию. Учения в Германии продлятся около месяца, поэтому в конце мая — начале июня также будет осуществляться более интенсивное перемещение сил и средств США по территории Литвы к месту постоянной дислокации на полигоне Пабраде“.

„Это спланированное мероприятие, нет причин для беспокойства“, — говорится в комментарии.

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