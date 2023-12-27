В Мариямполе вместо поваленной ветром елки появилась новая

 
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Naujoji Marijampolės eglutė, Marijampolės miesto savivaldybės nuotr.
Naujoji Marijampolės eglutė, Marijampolės miesto savivaldybės nuotr.
25 декабря, в первый день Рождества, сильный ветер повалил главную елку в городе Мариямполе. Глава компании, отвечающей за праздничные декорации в городе, подтвердил, что 27 декабря вечером огни зажгутся на новой елке.

Сильный ветер повалил елку 25 декабря. Поскольку конструкции были сильно повреждены, было решено поменять елку на новую.

"Конструкции были так сильно повреждены, что ремонт потребовал бы немало времени. Поэтому мы обсудили вопрос с муниципалитетом и решили, немного изменив конструкции, поставить елку иного дизайна: была имитация натуральной елки, сейчас поставили каркасную, в форме конуса, но сохранили тот же дизайн, который был, тот же красный, подарочные коробки и т.д.", – сказал Delfi глава компании Lumidėja Каролис Балвочюс.

По словам собеседника, огни на новой елке зажгут в среду вечером.

Naujoji Marijampolės eglutė, Marijampolės miesto savivaldybės nuotr.
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