2025.01.30 11:01

В магазинном печенье женщину ждал неприятный сюрприз

 
ru.DELFI.lt
Maistinės kandys
Maistinės kandys
ФОТО: LNK stop kadras

Если на праздники вам подарили сладости, которые вы спрятали в шкафчик, перед тем, как есть их - хорошенько осмотрите. Специалисты предупреждают, что сейчас самое время для появления личинок пищевой моли, пишет портал LNK.lt.

Жительница Каунаса показала печенье, которое собиралась есть, но едва открыла пакет, как заметила, что печенье „шевелится“.

„Ситуация неприятная. Я за здоровый образ жизни, но позволяю себе полакомиться сладостями. В праздники мне друзья подарили печенье. Неприятно была удивлена, когда, открыв упаковку, нашла в ней живых червяков“, – сказала женщина.

Она так испугалась, что сразу все выбросила, продезинфицировала место, где хранилось печенье и какое-то время решила не покупать сладости.

„Раньше с таких сталкиваться не доводилось. Неприятная история. Придется на какое-то время отказаться от такой привычки“, – сказала женщина.

Такие находки в сладостях специалистов не удивляют. Сейчас самое время для поселения в домах пищевых молей, поскольку у многих хранятся подаренные на праздники сладости.

„Шоколад, специи, сухофрукты – эти продукты приходится выбрасывать. Это может сказаться и на психологическом здоровье, ведь неприятно есть конфету, в которой был червяк“, – сказала глава компании Dezinfа Маргарита Куткайте.

Необязательно, личинки попали в печенье в магазине, могла просто в окно залететь моль и отложить яйца.

kandys

„Яйца могут переносить птицы и животные, даже сами люди принести на одежде и обуви“, – сказала специалист Государственной продовольственно-ветеринарной службы Эйманте Черняускене.

„Одна моль отложила 100 яиц, вылупилось 50 девочек и 50 мальчиков. 50 девочек стали мамами и отложили еще каждая по 100 яиц. Они могут быстро распространяться“, – сказала Куткайте.

Специалисты говорят, что опасны не летающие моли, а их личинки, которые поедают продукты, а потом окукливаются.

Если у вас в доме появилась моль, а вы не знаете, откуда она, пересмотрите продукты. Моль не любит низкие температуры.

„Нельзя хранить продукты в пластиковых и бумажных пакетах, личинки их прогрызают. Храните продукты в герметично закрывающейся стеклянной или пластиковой таре“, – рекомендовала Куткайте.

А что делать, если в дом был принесен небезопасный продукт?

„Биологи говорят, что моли боятся лаванды, запаха кедра, храните пакетики с этими растениями или лоскутки, пропитанные маслом этих растений в шкафчиках, чтобы отпугнуть моль“, – рекомендует Черняускене.

Несмотря на то, что моль - неприятный вредитель, здоровью людей он вреда не наносит.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии