В магазинном печенье женщину ждал неприятный сюрприз

Жительница Каунаса показала печенье, которое собиралась есть, но едва открыла пакет, как заметила, что печенье „шевелится“.
„Ситуация неприятная. Я за здоровый образ жизни, но позволяю себе полакомиться сладостями. В праздники мне друзья подарили печенье. Неприятно была удивлена, когда, открыв упаковку, нашла в ней живых червяков“, – сказала женщина.
Она так испугалась, что сразу все выбросила, продезинфицировала место, где хранилось печенье и какое-то время решила не покупать сладости.
„Раньше с таких сталкиваться не доводилось. Неприятная история. Придется на какое-то время отказаться от такой привычки“, – сказала женщина.
Такие находки в сладостях специалистов не удивляют. Сейчас самое время для поселения в домах пищевых молей, поскольку у многих хранятся подаренные на праздники сладости.
„Шоколад, специи, сухофрукты – эти продукты приходится выбрасывать. Это может сказаться и на психологическом здоровье, ведь неприятно есть конфету, в которой был червяк“, – сказала глава компании Dezinfа Маргарита Куткайте.
Необязательно, личинки попали в печенье в магазине, могла просто в окно залететь моль и отложить яйца.
„Яйца могут переносить птицы и животные, даже сами люди принести на одежде и обуви“, – сказала специалист Государственной продовольственно-ветеринарной службы Эйманте Черняускене.
„Одна моль отложила 100 яиц, вылупилось 50 девочек и 50 мальчиков. 50 девочек стали мамами и отложили еще каждая по 100 яиц. Они могут быстро распространяться“, – сказала Куткайте.
Специалисты говорят, что опасны не летающие моли, а их личинки, которые поедают продукты, а потом окукливаются.
Если у вас в доме появилась моль, а вы не знаете, откуда она, пересмотрите продукты. Моль не любит низкие температуры.
„Нельзя хранить продукты в пластиковых и бумажных пакетах, личинки их прогрызают. Храните продукты в герметично закрывающейся стеклянной или пластиковой таре“, – рекомендовала Куткайте.
А что делать, если в дом был принесен небезопасный продукт?
„Биологи говорят, что моли боятся лаванды, запаха кедра, храните пакетики с этими растениями или лоскутки, пропитанные маслом этих растений в шкафчиках, чтобы отпугнуть моль“, – рекомендует Черняускене.
Несмотря на то, что моль - неприятный вредитель, здоровью людей он вреда не наносит.