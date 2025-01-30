В магазинном печенье женщину ждал неприятный сюрприз

Жительница Каунаса показала печенье, которое собиралась есть, но едва открыла пакет, как заметила, что печенье „шевелится“.

„Ситуация неприятная. Я за здоровый образ жизни, но позволяю себе полакомиться сладостями. В праздники мне друзья подарили печенье. Неприятно была удивлена, когда, открыв упаковку, нашла в ней живых червяков“, – сказала женщина.

Она так испугалась, что сразу все выбросила, продезинфицировала место, где хранилось печенье и какое-то время решила не покупать сладости.

„Раньше с таких сталкиваться не доводилось. Неприятная история. Придется на какое-то время отказаться от такой привычки“, – сказала женщина.