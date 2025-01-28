В магазине сети Maxima покупатель обнаружил товар с плесенью: удивило поведение работников

Читатель Delfi 25 января побывала в магазине Maxima в столичном микрорайоне Пашилайчай. Среди мясных изделий она заметила свиную колбасу с плесенью.

Но это еще не все. Срок годности товара не истек, однако было понятно, что товар непригоден к употреблению пищу. Читатель портала Delfi, попросил работника магазина как можно скорее убрать товар с прилавка.

„Работники были информированы, но мне сказали, что срок годности товара не истек“, – удивился читатель портала.

Журналисты связались с представителем Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене, которая заверила, что была начата проверка.