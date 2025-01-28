В магазине сети Maxima покупатель обнаружил товар с плесенью: удивило поведение работников

Читатель Delfi 25 января побывала в магазине Maxima в столичном микрорайоне Пашилайчай. Среди мясных изделий она заметила свиную колбасу с плесенью.
Но это еще не все. Срок годности товара не истек, однако было понятно, что товар непригоден к употреблению пищу. Читатель портала Delfi, попросил работника магазина как можно скорее убрать товар с прилавка.
„Работники были информированы, но мне сказали, что срок годности товара не истек“, – удивился читатель портала.
Журналисты связались с представителем Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене, которая заверила, что была начата проверка.
„Мы сожалеем об этом опыте и благодарим покупателей за информацию. Мы немедленно начали внутреннюю проверку. Приносим извинения за реакцию работника магазина, сейчас выясняем и эту ситуацию. Мы благодарим клиентов за информацию о нарушениях в сфере качества товаров, за то, что они информируют об этом нас напрямую. Это позволяет предпринять оперативные действия“, – сказано в комментарии.
Тракимайте-Шяшкувене напомнила покупателям Maxima, что делать, если они вдруг заметили или приобрели некачественный товар.
„Мы просим клиентов, если они заметили информацию о некачественном товаре, не использовать его, а обратиться в администрацию или звонить по номеру 8800 200 50 писать по эл. почте klientai@maxima.lt и договариваться о возвращении денег за него“, – информировала она