2025.01.28 07:02

В магазине сети Maxima покупатель обнаружил товар с плесенью: удивило поведение работников

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
„Maxima“
„Maxima“
ФОТО: Delfi

Бывает так, что на прилавках магазинов можно увидеть не только товары высшего качества. В редакцию Delfi обратился покупатель, который в одном из магазинов сети Maxima обнаружил товар с плесенью. Покупатель информировал об этом работников магазина, но они ничего не предприняли. Maxima прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Читатель Delfi 25 января побывала в магазине Maxima в столичном микрорайоне Пашилайчай. Среди мясных изделий она заметила свиную колбасу с плесенью.

Pelėsiu pasidengęs mėsos gaminys

Но это еще не все. Срок годности товара не истек, однако было понятно, что товар непригоден к употреблению пищу. Читатель портала Delfi, попросил работника магазина как можно скорее убрать товар с прилавка.

„Работники были информированы, но мне сказали, что срок годности товара не истек“, – удивился читатель портала.

Журналисты связались с представителем Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене, которая заверила, что была начата проверка.

MAXIMA

„Мы сожалеем об этом опыте и благодарим покупателей за информацию. Мы немедленно начали внутреннюю проверку. Приносим извинения за реакцию работника магазина, сейчас выясняем и эту ситуацию. Мы благодарим клиентов за информацию о нарушениях в сфере качества товаров, за то, что они информируют об этом нас напрямую. Это позволяет предпринять оперативные действия“, – сказано в комментарии.

Тракимайте-Шяшкувене напомнила покупателям Maxima, что делать, если они вдруг заметили или приобрели некачественный товар.

„Мы просим клиентов, если они заметили информацию о некачественном товаре, не использовать его, а обратиться в администрацию или звонить по номеру 8800 200 50 писать по эл. почте klientai@maxima.lt и договариваться о возвращении денег за него“, – информировала она

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